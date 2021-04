Mamans & célèbres - S04 Episode 58

Dans l’épisode 58 de “Mamans et Célèbres” : Dadinho et Camille commencent doucement leur nouvelle vie de parents avec Zelyana. Ils prennent leurs marques petit à petit. Aujourd'hui, Sarah profite des vacances scolaires pour faire une activité cuisine avec les enfants. Elle a aussi prévu une activité tir à l’arc. Maëva a créé un rituel avec Gabriel. Elle prend chaque moi, une photo de lui pour voir comment il grandit. Hillary et Giovanni attendent depuis plusieurs jours de récupérer leurs meubles. Ils ont hâte de terminer leur aménagement à Dubaï. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !