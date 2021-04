Mamans & célèbres - S04 Episode 59

Dans l’épisode 59 de “Mamans et Célèbres” : Rym peut enfin montrer à Vincent le dîner romantique qu’elle lui a préparé. Ils veulent continuer de se montrer leur amour même avec l’arrivée de Maria-Valentina. Aujourd’hui, c'est le premier jour de la rentrée à la crèche pour Mia. Martika est un peu stressée de la laisser partir de la maison. Olivia et Alexandre ont rendez-vous chez l'ostéopathe pour Carter. Ils sont rassurés car tout va bien. Kelly et Neymar attendent le jardinier. Ils ont besoin de nettoyer le jardin une bonne fois pour toute. Jesta a très envie de faire un atelier coiffure avec les cheveux de Benoit. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !