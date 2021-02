Mamans & célèbres - S04 Episode 06

Ce Mardi 16 février dans “Mamans et Célèbres” : C’est le grand jour de la diversification pour Milo. Hillary et Giovanni vont préparer des plats spéciaux pour la diversification. Vincent a décidé de se tatouer le jour de naissance de Maria-Valentina. Rym va dessiner le tatouage qu’il va se faire. Elle en profite pour lui demander de se faire un tatouage pour elle aussi. Neymar et Kelly ont organisé une soirée camping dans la maison. Lyam est très excité pour cette soirée. Ils ont tout prévu : nourriture, activité ombre chinoise et même danse du camping. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !