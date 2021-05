Mamans & célèbres - S04 Episode 60

Dans l’épisode 60 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, Stéphanie et Lyam décident de commencer les travaux dans la chambre du petit garçon. La jeune maman a beaucoup de mal à se lancer. Elle décide donc de faire appel à son père pour qu’il s’en occupe. Maëva a commandé un ensemble de la nouvelle marque de Stéphanie. Elle en profite pour partager le projet de son amie à toute sa communauté. Aujourd’hui, Emilie supervise le shooting de sa nouvelle collection. Elle est très fière de voir sa collection portée. A Dubaï, Julia a inscrit Luna pour son premier cours de piscine. Pendant le cours, Julia reçoit une bonne nouvelle : leur villa est prête. Ils vont enfin pouvoir emménager dedans ! Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !