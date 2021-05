Mamans & célèbres - S04 Episode 61

Dans l’épisode 61 de “Mamans et Célèbres” : Julia, Maxime et Luna commencent à s’installer dans leur nouvelle maison. Julia a aussi hâte de commencer à décorer la villa. Quand Olivia et Alexandre donnent le bain à Carter, Cameron veut toujours participer. Il adore s’occuper de son petit frère. Aujourd’hui, Camille et Dadinho ont organisé un shooting photo avec Zelyana. Ils espèrent qu’elle sera coopérative pour prendre de belles photos tous ensemble. Maëva part en sortie shopping avec son amie Violette. Son objectif est de se trouver des tenues confortables. Sarah a organisé une surprise pour Benjamin pour son anniversaire. Elle a aussi prévu une petite surprise pour les enfants. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !