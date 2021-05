Mamans & célèbres - S04 Episode 62

Dans l’épisode 62 de “Mamans et Célèbres” : Martika et Umberto ont acheté un "busy board". Maintenant que Mia est à la crèche, il faut qu’elle développe sa motricité. Comme pour Juliann, Jesta et Benoît préparent une empreinte du pied d’Adriann. Sarah et Benjamin continuent de profiter de leur journée détente en amoureux. Ils réalisent que ces moments sont importants pour le bien être de leur couple. Aujourd’hui, c’est l'anniversaire de Giovanni. Hillary lui a prévu plein de surprises pour fêter ça. Elle lui a promis qu’elle allait l’envoyer en l’air ! Comme tous les mercredis, Emilie organise une activité manuelle pour les enfants. Aujourd’hui c’est pâte à modeler. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !