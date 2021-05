Mamans & célèbres - S04 Episode 63

Dans l’épisode 63 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, Stéphanie a envie de poster la première photo de Charlize sur les réseaux sociaux. Elle est fière de son bébé et a hâte de la présenter à sa communauté. Hillary continue les surprises pour l'anniversaire de Giovanni. Elle lui a organisé un repas dans les airs avec une vue magnifique sur Dubaï. Hillary a bien tenu sa promesse d’envoyer en l’air Giovanni. Rym a besoin d’acheter des plantes pour mettre de la végétation dans leur appartement. La maman de Kelly est venue passer quelques jours chez sa fille pour l’aider avec les enfants. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !