Mamans & célèbres - S04 Episode 65

Dans l’épisode 65 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, Martika fait découvrir à Julia un parc de Dubaï. Elles en profitent pour discuter de leur installation et de l'évolution de leurs enfants à Dubaï. Benoit se lance dans un atelier coiffure avec Adriann. Lorsque Jesta voit Benoît avec les ciseaux de cuisine, elle sent la catastrophe arriver. Neymar et Kelly vont acheter des robes d'allaitement. Elle a besoin d’acheter de nouveaux vêtements pour son après grossesse. Après ses achats, Kelly décide de faire une séance de spa avec Neymar. Aujourd’hui Maëva a rendez-vous à l’institut de beauté pour prendre soin d’elle. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !