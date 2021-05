Mamans & célèbres - S04 Episode 66

Dans l’épisode 66 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd'hui, Olivia et Alexandre profitent d’une belle journée pour sortir au parc avec Carter. Pendant la sortie, ils prennent la décision d’inviter un copain de Cameron à la maison pour lui faire une surprise. Tous les soirs, Aurélie et Pharell ont un rituel. Il doit raconter son meilleur moment et son pire moment de sa journée. C’est important pour Aurélie de montrer à son fils qu’elle est à l’écoute. Depuis quelques jours, Jérémy pense qu’Emilie est enceinte. Elle a donc acheté un test pour en avoir le cœur net. Elle sent que Jérémy est déçu mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Giovanni a organisé un shooting pour Hillary et Milo. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !