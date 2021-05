Mamans & célèbres - S04 Episode 67

Dans l’épisode 67 de “Mamans et Célèbres” : Giovanni a finalement trouvé un meilleur endroit pour faire le shooting photo d’Hillary et Milo. Giovanni ne peut pas s’empêcher de prendre la pose dans ce décor sauvage. Aujourd’hui, c’est l'anniversaire de Luna. Julia lui a organisé une grosse surprise pour l’occasion. Stéphanie a confié Charlize à sa maman pour prendre soin d’elle. Elle a préparé une sortie au spa avec une amie. Camille et Dadinho ont organisé un bain thalasso pour Zelyana. Une professionnelle va venir s’occuper du bébé pour lui donner les mêmes sensations qu’elle avait dans le ventre de Camille. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !