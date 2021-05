Mamans & célèbres - S04 Episode 68

Dans l’épisode 68 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, Emilie part pour un week-end spécial avec Louna et Farrel. Elle a organisé un séjour surprise au ski. Pour l'occasion, elle a demandé à sa mère de les accompagner. Sarah et Benjamin préparent leur déménagement. Ils ont besoin de lits pour les enfants car pour l’instant, ils ne sont pas prêts du tout à s’installer. Jesta et Benoît ont pris rendez-vous chez l'ostéopathe. Ils ont besoin de faire un check-up et surtout de voir si tout va bien pour Adriann. En ce moment, Maëva a beaucoup de mal pour que Gabriel fasse ses nuits. Elle a peur d’être en dépression post partum... Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !