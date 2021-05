Mamans & célèbres - S04 Episode 69

Dans l’épisode 69 de “Mamans et Célèbres” : Martika et Umberto sont de retour en France pour quelques jours. Ils en profitent pour prendre rendez-vous chez le médecin pour Mia et mettre à jour ses vaccins. Chaque mois, Olivia et Alexandre font un tri dans leurs vêtements pour donner ce qu’ils ne portent plus à des associations. Ce moment est toujours une occasion parfaite pour jouer avec Cameron. Camille et Dadinho préparent des exercices de motricité pour Zelyana. Aujourd’hui, Emilie emmène pour la première fois Louna à la montagne. Elle va faire son tout premier bonhomme de neige ! Pour avancer dans les travaux de la maison, Stéphanie a fait appel à son père. Elle va bientôt pouvoir passer à l’étape suivante. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !