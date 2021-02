Mamans & célèbres - S04 Episode 07

Ce Mercredi 17 février dans “Mamans et Célèbres” : Julie part enfin enregistrer sa voix pour les livres audios ! Elle a hâte de pouvoir faire écouter ses livres à Gianni et Giovann. Kelly, Neymar et Lyam se remettent de la soirée camping. Et pour rester dans le thème, ils se lancent dans une activité loto ! Olivia et Alexandre, parents de Cameron, deux ans et demi et Carter qui vient juste de naître, rejoignent l’aventure ! Tous les deux sont influenceurs mode lifestyle. Dans Mamans et Célèbres, ils vont vous montrer leur vie en dehors des réseaux sociaux. Ils reviennent de la maternité après 4 jours. C’est l’heure de la grande rencontre entre Cameron et Carter ! Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !