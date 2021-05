Mamans & célèbres - S04 Episode 70

Dans l’épisode 70 de “Mamans et Célèbres” : Sonia Tlev débarque dans Mamans et Célèbres ! La maman de Lyam et des jumeaux Hannah et Chiara. Elle est non seulement coach sportive mais gère également une marque de vêtements et de cosmétique. Découvrez les coulisses de sa vie de femme active. Ce matin, Julia emmène Luna dans un parc d'attractions typique de Dubaï. Dans ce parc, tous les pays sont représentés dans plusieurs décors différents. Emilie est venue passer quelques jours à Vars chez Loïc, son frère jumeau, qui est moniteur de ski. Ryam a du mal à accepter que Maria-Valentina quitte la chambre parentale pour dormir. Maria-Valentina grandit trop vite et Rym et Vincent veulent profiter d’elle au maximum. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !