Mamans & célèbres - S04 Episode 71

Dans l’épisode 71 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, Jesta a besoin de prendre un peu soin d’elle. Depuis son accouchement, elle n’a pas eu le temps de prendre rendez-vous chez l’esthéticienne. Elle profite d’une journée calme et part avec son amie. Sonia retrouve Chloé, sa community manager, mais aussi Cécile et Kim, les cheffes de produits de sa marque de vêtements. Après deux ans de travail, sa collection va enfin sortir ! Après quelques jours passés en France, Martika et Umberto sont de retour à Dubaï. Pour fêter leur retour, Mia va profiter d’un atelier coiffure. Maëva décide de faire un live avec une infirmière pour parler du post partum avec ses abonnés. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !