Mamans & célèbres - S04 Episode 73

Dans l’épisode 73 de “Mamans et Célèbres” : Maëva profite d’un moment calme à la maison pour prendre soin d’elle. Mais Gabriel ne compte pas laisser sa maman profiter de ce calme trop longtemps. Aujourd’hui, Jesta et Benoit ont organisé leur premier shooting à quatre. Ils préparent Juliann et Adriann pour la séance photos. Julia sort de l'hôpital, elle a perdu du liquide amniotique. Elle a besoin de se reposer et de limiter au maximum les efforts. Pour fêter l’arrivée de leur bébé, Oliver a commandé un coffret naissance. Wafa est très touchée par l’attention. Emilie fait un point avec ses collaboratrices sur sa marque de vêtements. Elle a besoin de faire des points récurrents car, à distance, il est encore plus important de garder un oeil sur leur travail. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !