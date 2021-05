Mamans & célèbres - S04 Episode 74

Dans l’épisode 74 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, Olivia et Alexandre rendent visite à Kelly et Neymar. Ils ont hâte de rencontrer Lyam et Lyana et surtout de présenter Cameron et Carter. L’occasion pour eux de faire plus ample connaissance et d’échanger sur leur vie de parents. Pour Pâques, Emilie a organisé une chasse aux œufs pour Louna et Farrell. Pour l’occasion, elle a fait appel à des décorateurs pour préparer la maison à cet évènement. En Belgique, Stéphanie prépare un atelier cuisine avec Lyam. Cela fait longtemps qu’elle avait envie de partager une activité cuisine avec son fils dans la nouvelle maison. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !