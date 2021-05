Mamans & célèbres - S04 Episode 76

Dans l’épisode 76 de “Mamans et Célèbres” : Hillary a finalement surmonté sa peur avec Giovanni pour se lancer dans l’immense tyrolienne de Dubaï. Elle ne regrette pas car les sensations sont incroyables. Aurélie et Pharell profitent de leur nuit paradisiaque dans le zoo. Ils ont la chance de voir les ours prendre leur petit déjeuner juste à côté d’eux. Ils partent ensuite à la rencontre des animaux du zoo. Sonia se prépare avec son amie pour un live instagram lors duquel elle propose un coaching sportif à ses abonnés. Aujourd’hui, Jesta et Benoît vont développer les photos du shooting de grossesse de Jesta. Ils ont décidé d’encadrer les photos pour les afficher dans la maison. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !