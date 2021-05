Mamans & célèbres - S04 Episode 77

Dans l’épisode 77 de “Mamans et Célèbres” : Jesta a terminé son relooking, elle a hâte de montrer sa nouvelle coupe à Benoit pour voir sa réaction. Il est conquis par le nouveau look de sa femme. Aujourd’hui, Luna a son premier cours de gymnastique. Comme Julia doit se reposer, c’est Maxime qui accompagne Luna. Pour récupérer son corps d’avant grossesse, Kelly prend la décision de se remettre sérieusement au sport. Neymar décide de l’accompagner dans sa perte de poids. Pour la fête des mères, Umberto a organisé une sortie dans le désert. Pour l’occasion, il a invité Hillary et Giovanni pour fêter ce moment ensemble. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !