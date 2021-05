Mamans & célèbres - S04 Episode 78

Dans l’épisode 78 de “Mamans et Célèbres” : Kelly décide d’appeler Sarah pour savoir si elle a prévu des activités pour son week-end entre mamans. En Belgique, Stéphanie se prépare pour son premier shooting photo. Elle a décidé d’être modèle photo pour son site internet. Olivia prépare la maison avant son départ en week-end avec Cameron. Alexandre a envie de passer un dernier moment avec lui avant son départ. Aujourd’hui, Gabriel a 3 mois ! Maëva le prépare pour la photo des 3 mois. Elle voit qu’il grandit très vite et elle est déjà nostalgique des premiers jours. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !