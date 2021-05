Mamans & célèbres - S04 Episode 79

Dans l’épisode 79 de “Mamans et Célèbres” : Kelly et Lyam arrivent en premier dans le chalet de Sarah, ils sont rapidement rejoints par Olivia et Cameron. Les 3 mamans s’installent avec les enfants et le week-end peut enfin commencer ! Pendant ce temps, Benjamin et Damian profitent du soleil pour sortir dans un grand parc. Ils vont pouvoir profiter de toutes les activités du parc. Ce matin, Emilie reçoit la visite de Franck, un coach sportif avec lequel elle a l'habitude de faire du sport. Ils vont faire leur séance en live sur Instagram. Pour pallier à l'absence de Kelly, Neymar se lance dans la construction d’une marionnette pour Lyana. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !