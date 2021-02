Mamans & célèbres - S04 Episode 08

Ce Jeudi 18 février dans “Mamans et Célèbres” : Julie a prévu une activité pâte à sel pour faire l'empreinte des mains de Gianni et Giovann. Aurélie aide Pharell à préparer son premier exposé sur le Titanic. Il est très fier de le présenter à tout le monde. Cécilia a enfin obtenu des réponses de la part d’écoles de danse dans lesquelles elle aimerait bien devenir professeur ! Elle est impatiente de commencer et part directement rencontrer la gérante de la salle de danse. Wafa a commandé une tour pour que Jenna puisse participer aux activités dans la maison. Et l’activité du jour est importante. Maintenant qu’ils conaissent le sexe du bébé, il faut trouver un prénom. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !