Mamans & célèbres - S04 Episode 80

Dans l’épisode 80 de “Mamans et Célèbres” : Sonia est arrivée dans sa maison secondaire à Dubaï avec toute sa famille. Pour elle, il est très important d’amener sa famille avec elle dans tous ses voyages. Elle en profite pour développer son activité professionnelle à Dubaï. Sarah, Olivia et Kelly profitent de leur week-end entre mamans. Sarah convoque les enfants pour le quizz “enfants et célèbres”. Qui sera le grand gagnant ? Julia est alitée car son bébé a des risques de naître prématurément. Pour lui montrer son soutien, Martika lui a offert un bouquet de fleurs. Elle décide de l'appeler pour la remercier. Neymar décide d'appeler Kelly pour prendre des nouvelles et surtout pour présenter sa nouvelle marionnette. Sonia a rendez-vous avec une juriste car elle souhaiterait lancer son activité sportive à Dubaï. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !