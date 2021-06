Mamans & célèbres - S04 Episode 81

Dans l’épisode 81 de “Mamans et Célèbres” : C’est un grand jour pour Wafa et Oliver, ils s'apprêtent à se rendre à la maternité pour déclencher son accouchement. Ils vont bientôt rencontrer leur fils. Bientôt ils seront 5 à la maison. Aujourd’hui, Benoît décide d’initier Jesta et Juliann au golf. Ils sont heureux de sortir en famille sous un beau soleil. Julia décide d’inviter Sonia pour boire un verre ensemble. En attendant, Maxime et Julia emmènent Luna au “Butterfly Garden” de Dubaï. Emilie essaye de se concentrer sur son livre mais depuis qu’ils sont passés en zone rouge, elle doit gérer les cours des enfants et ses projets pro. Heureusement, son éditeur lui montre la couverture finale de son livre. Elle est très fière de son travail. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !