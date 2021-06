Mamans & célèbres - S04 Episode 82

Dans l’épisode 82 de “Mamans et Célèbres” : Aujourd’hui, Rym et Vincent ont organisé un shooting avec Maria-Valentina. C’est leur premier shooting à trois depuis qu'ils sont à Dubaï. Ils ont très envie de renouveler leurs photos de famille avec leur fille. Sarah et Benjamin finalisent leur déménagement, Ils vont enfin s'installer dans leur nouvel appartement. Maëva reçoit la visite d’Anaïs, son amie et associée sur plusieurs projets. Elles vont avancer sur le projet Instagram de Maëva qui donne à sa communauté des conseils pour prendre de belles photos. Aujourd’hui, Lyam a rendez-vous avec une psychologue. Depuis la naissance de Lyana, Neymar et Kelly ont l’impression d’être moins présents pour lui… Pour sa grossesse, Martika a décidé de s’initier au “fly yoga”. Elle espère que cette activité va la détendre. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !