Mamans & célèbres - S04 Episode 83

Dans l’épisode 83 de “Mamans et Célèbres” : Julia a invité Sonia chez elle à DubaÏ. Elles vont profiter de sa venue pour se rencontrer et échanger sur leur vie de maman. Sonia lui annonce qu’elles vont bientôt devenir voisines. L’occasion d'organiser plein de journées piscine ensemble. Maintenant qu’ils ont un jardin, Stéphanie et Lyam profitent du bon temps pour faire un parcours sprtif. Aujourd’hui, Jesta a été invitée sur un plateau radio pour parler de son actualité. Aurélie et Nicolas sont partis à Dubaï sur un coup de tête pour y passer quelques jours en amoureux. En Italie, Émilie décide d'emmener les enfants à la montagne. Elle essaye de transmettre à ses enfants sa passion du voyage. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !