Mamans & célèbres - S04 Episode 84

Dans l’épisode 84 de “Mamans et Célèbres” : Petite Perle est enfin arrivée à Dubaï Giovanni et Hillary sont très heureux que la famille soit enfin au complet. Louna est dans une phase de rébellion avec Emilie. Elle a décidé de la confier à sa maman car elle reçoit la visite de Franck et Céline, deux coachs sportifs avec lesquels elle veut lancer un nouveau projet. Wafa et Oliver viennent de quitter la maternité avec Aaron. Ils vont enfin le présenter à Manel et Jenna. Les vacances à Dubaï commencent pour Olivia, Alexandre, Cameron et Carter. Aujourd’hui ils vont visiter le plus grand jardin fleuri du monde qui s'étend sur 72 000 m². Martika et Umberto vont enfin révéler le sexe de leur bébé lors de leur gender reveal ! Ils ont hâte de révéler le secret à tous leurs amis. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !