Mamans & célèbres - S04 Episode 85

Dans l’épisode 85 de “Mamans et Célèbres” : Pour leur anniversaire, Kelly décide de préparer une surprise à Neymar. Ils ont l’habitude de fêter leur anniversaire ensemble à l’étranger mais avec les restrictions sanitaires, ils vont devoir revoir leurs plans. Camille, Dadinho et Zélyana vont bientôt déménager en Espagne. Ils préparent leurs cartons pour le déménagement. De leur côté, Sarah, Benjamin, Tao et Damian viennent de s’installer dans leur nouvel appartement. Sarah a l’idée d'installer “la météo des humeurs” pour essayer de calmer les enfants. Rym et Vincent reçoivent aujourd’hui la visite d’Olivia, Alexandre, Cameron et Carter. Ils en profitent pour féliciter Alexandre pour sa demande en mariage. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !