Mamans & célèbres - S04 Episode 86

Jesta et Benoît sont en plein déménagement. Ils quittent la maison dans laquelle ils ont connu de grands bonheurs pour de nouvelles aventures. Un nouveau bébé est en route chez Hillary et Giovanni. Milo va être grand frère ! Avec ses enfants, Sonia pratique la DME. Hannah goûte le poisson pour la première fois. Aujourd’hui est un grand jour pour Louna. La petite fille fête son troisième anniversaire. Emile Fiorelli a organisé une fête exceptionnelle. Julia est arrivée à son terme de grossesse mais bébé ne veut pas sortir. Il est bien au chaud ! Mamans et célèbres, Saison 04 Episode 86.