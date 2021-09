Mamans & célèbres - S04 Episode 87

Louna profite de la fête organisée par sa maman Emilie Fiorelli pour ses trois ans : jeux gonflables, princesses, piscine à balles et plein d’autres surprises... C’est l’éclate ! Accompagnés de leurs deux garçons, Benjamin et Sarah visitent l’usine de textile et découvrent les premiers résultats de leur projet de vêtements pour enfants. Toute la famille est impliquée dans cette aventure excitante ! Martika, Umberto et Mia se décident enfin à sortir prendre l’air malgré les chaleurs étouffantes de Dubaï. Emilie Nef Naf rend visite à Stéphanie, qu’elle n’a pas vue depuis le début de sa grossesse. Au programme : confessions, déclarations et grande décision ! Mamans et célèbres, Saison 04 Episode 87.