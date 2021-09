Mamans & célèbres - S04 Episode 88

Jesta, Benoît, Juliann et le petit Adriann viennent de passer leur première nuit dans leur nouvelle maison. Ils commencent à prendre leurs marques et apprécier ce nouvel environnement. Julia reçoit la visite de l’ostéopathe qui s’occupe d’elle pendant la grossesse. Un rendez-vous important qui arrive en même temps que les contractions de travail. Après 2 ans de travaux, Maéva est fin prête à découvrir son restaurant, ouvert depuis maintenant 3 jours. A Dubaï, Vincent propose à Rym de vivre l’un de ses rêves : s’envoler à 4000m d’altitude pour un saut en parachute ! Les préparatifs commencent pour Hillary et sa famille qui s'apprêtent à retourner en France pour des vacances ! Mamans et célèbres, Saison 04 Episode 88