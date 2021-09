Mamans & célèbres - S04 Episode 89

En visite dans un parc animalier avec leurs parents Kelly et Neymar, Lyam et Lyana rencontrent des éléphants. Ils vont même passer la nuit dans une chambre en immersion dans le bassin des morses. Une expérience unique ! Les contractions de Julia se sont calmées. Elle propose donc une activité créative à Luna pour marquer la fin de son année scolaire. Umberto aide Martika à préparer son shooting photo de fin de grossesse. Emilie Nef Naf est invitée par Emilie Fiorelli à se baigner chez elle avec ses enfants. Mais d’abord, petit détour chez son cousin ! Le répit des contractions de Julia n’a été que de courte durée : direction l’hôpital, accouchement imminent ! Mamans et célèbres, Saison 04 Episode 89