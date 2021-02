Mamans & célèbres - S04 Episode 09

Ce Vendredi 19 février dans “Mamans et Célèbres” : Benoît et Jesta ont décidé de développer la motricité de Juliann à travers une activité originale. Rym n’a pas oublié le tatouage que Vincent doit faire. Après le tatouage pour sa fille, Rym s’occupe de faire elle-même un tatouage sur son chéri. Julia organise une chasse aux trésors pour Luna ! Elle va découvrir quelle sera la prochaine destination de ses vacances ! De leur côté, Charlène, Benoît et Thyam partent en activité cani-kart. Ils appréhendent un peu pour Thyam mais passent un très bon moment en famille. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !