Mamans & célèbres - S04 Episode 90

Rym et Vincent l’attendaient avec impatience : les voici arrivés à Bali pour quelques mois ! Ils commencent par visiter la crèche pour Maria-Valentina. Les vacances commencent pour Hillary et Giovanny qui découvrent leur gîte près de Bordeaux, où ils vont fêter le premier anniversaire de Milo en famille. A Paris, Sonia Tlev prend soin de sa fille Hannah, née prématurément. Au programme : massage et atelier peinture ! C’est l’excitation pour Lyam : Stéphanie l’emmène à la ferme récupérer des poules ! Kelly, Neymar et leurs deux enfants continuent la visite au zoo. Mamans et célèbres, Saison 04 Episode 90