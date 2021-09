Mamans & célèbres - S05 Episode 01

Nos célèbres Mamans continuent de vous partager leur quotidien dans cette saison 5 ! Dans leur nouvelle maison, Benoît et Jesta s’attellent rapidement au rangement car la chambre de Bébé Adriann n’est pas encore prête. A Nantes, Maeva est aux petits soins pour Gabriel qui souffre de la pousse de ses dents. Un moment de détente l’attend au Baby Spa ! Stéphanie, Lyam et la petite Charlize rentrent de la ferme avec leurs nouvelles poules. Lyam est très impliqué : préparation du poulailler, nid, nourriture… Emilie Nef Naf, véritable “business woman”, retrouve son équipe et découvre son nouveau bureau. Juliann, en plein apprentissage du pot, a fait une grosse bêtise... Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 01