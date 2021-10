Mamans & célèbres - S05 Episode 10

Kelly, qui a switché de partenaire avec Jesta, est avec Benoît pour le week-end. Elle donne le bain à Juliann et Adriann. De son côté, Jesta a du mal à rentrer dans le rôle de Kelly et impose ses règles à Neymar. Hillary et Giovanny partent pour une balade à vélo avec Milo à l'arrière. Julia, Maxime et Luna démarrent leur nouvelle vie avec Vittorio. Naturellement, ils prennent leurs marques et ré-organisent leur quotidien à 4. Jesta est étonnée : chez Kelly et Neymar, il n'y a pas d'horaires. A 21h, ils partent en balade avec Lyam et bébé Lyana. Giovanny a demandé Hillary en mariage il y a 2 ans. Il est grand temps pour eux de penser au lieu de cérémonie. Les voilà partis pour visiter un château, qui semble être l'endroit idéal... Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 10