Mamans & célèbres - S05 Episode 11

Hillary et Giovanny sont en quête de leur futur lieu de mariage. Ils visitent un château grandiose, le coup de cœur est immédiat ! C'est ici qu'ils se marieront. Jesta est toujours seule avec Neymar, le compagnon de Kelly. Aujourd'hui, c'est elle qui fixe les règles. Elle embarque Neymar et Lyam pour un footing matinal. Benjamin et Sarah Machet s'accordent des vacances en Sardaigne avec leurs deux enfants. Kelly, qui est toujours avec Benoît, lui fait une surprise. Elle a prévu des déguisements pour tout le monde ! Hillary et Giovanny essayent de brosser les dents de Milo pour la première fois... Malheureusement, cette idée ne lui plaît pas du tout. C'est l'heure pour Jesta/Benoît et Kelly/Neymar, nos couples switchés, de se retrouver. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 11