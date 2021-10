Mamans & célèbres - S05 Episode 12

Emilie Fiorelli prépare la première rentrée de sa fille Louna. En Belgique, Aurélie Van Daelen retrouve son fils Pharell, tout juste rentré de 15 jours de vacances chez son papa. Elle est ravie de passer un moment seule avec lui, et lui propose d'aller monter son cheval Enko. Julia Paredes doit se faire opérer. Elle souffre d'un œdème, des suites de l'accouchement récent de Vittorio. Elle prépare les biberons en avance pour que Maxime puisse le nourrir. En attendant le vrai mariage, Rym prépare en cachette une cérémonie balinaise pour elle et Vincent... Un moment qui s'annonce riche en émotions. Stéphanie Clerbois emmène Charlize au Baby Spa pour un moment détente. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 12