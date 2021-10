Mamans & célèbres - S05 Episode 13

Benjamin et Sarah Machet sont en vacances en Sardaigne avec leurs deux enfants. Les voilà partis pour une sortie en mer. Maxime et sa belle-mère s'occupent de Luna et Vittorio en l'absence de Julia, qui est à l'hôpital. Mais Luna est perturbée et demande sa maman. En Sardaigne, Sarah, Benjamin, Tao et Damian se baignent dans l'eau turquoise. Jesta fait une proposition à Stéphanie Clerbois : louer une maison entre copines avec les enfants, avant la rentrée. Julia revient de l'hôpital, et apprend que Luna a été très capricieuse. Alizée et Maxime ont acheté un terrain en Bretagne pour construire leur propre maison de rêve ! A Dubaï, Martika vient d'accoucher ! Bienvenue à Gioia ("joie" en italien) ! Un accouchement express qui s'est parfaitement bien déroulé. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 13