Mamans & célèbres - S05 Episode 14

Aujourd'hui, Juliann fête ses 2 ans ! Jesta et Benoît ne réalisent pas, il grandit si vite. Pour l'occasion, ils ont réuni amis et famille chez eux pour un événement sur le thème du lion. A Bali, c'est le Jour-J. Rym dévoile à Vincent qu'elle a préparé une cérémonie d'union balinaise. Loin de leurs proches, ils ont invité leurs nouveaux amis rencontrés récemment à Bali. Maeva se rend à Paris pour une interview à propos de sa maternité. Elle revient sur les moments difficiles et les tabous liés à la grossesse. Les décoratrices arrivent pour préparer l'anniversaire de Juliann. Pour la cérémonie, Rym et Vincent se font maquiller et habiller dans la pure tradition balinaise. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 14