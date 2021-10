Mamans & célèbres - S05 Episode 15

Camille Froment est de retour dans Mamans & Célèbres. Il y a quelques mois, elle avait pris la décision de partir vivre à Barcelone avec son compagnon Dadinho et sa fille Zélyana. Malheureusement, les jeunes parents ne se sont pas habitués à cette nouvelle vie. Ils ont décidé de revenir sur Marseille, et sont à la recherche d'une nouvelle maison. Jesta et Benoît reçoivent leurs proches pour les deux ans de Juliann. Déguisés en lion, toute la famille passe un super moment. A Bali, Rym et Vincent célèbrent leur amour lors d'une cérémonie balinaise. Une expérience unique qui ne les laisse pas indifférents. Hillary et Giovanni sont à Paris pour un shooting photo qui annoncera la date du mariage à leur communauté. Un magnifique moment sur les toits de Paris. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 15