Mamans & célèbres - S05 Episode 16

Jesta a invité ses amies Emilie Nef Naf, Stéphanie Clerbois et leurs enfants pour le week-end. Elle a loué une magnifique villa pour l'occasion ! Le choix de chambre se fait rapidement, surtout pour Lyam qui décide de dormir avec son copain Menzo. Maeva aborde un sujet sensible avec son ami Thibaut. Elle évoque son papa, absent pendant de longues années. Aujourd'hui, il souhaite refaire partie de sa vie. Mais des questions subsistent : est-il réellement son père biologique ? Seul un test de paternité lui dira la vérité... Julia fait le premier shooting photo de famille avec Vittorio. A la villa, Emilie Nef Naf annonce sa séparation à Stéphanie et Jesta. Elle quitte donc l'Italie pour aller vivre à Lille. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 16