Mamans & célèbres - S05 Episode 19

Pour Lyam, c'est un grand jour puisqu'il s'agit de sa rentrée au CP. Heureusement, il peut compter sur son "super papa" Neymar pour le faire rire. Pour le fils de Stéphanie, il s'agit également de sa rentrée au CP, la "première primaire" en Belgique. C'est la course ! En Suisse aussi, c'est jour de rentrée pour Damian et Tao. Les vacances semblent déjà très loin pour les enfants. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 19