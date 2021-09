Mamans & célèbres - S05 Episode 02

Julia, partie à la maternité pour des contractions, a accouché d’un petit garçon. Bienvenue au monde Vittorio ! Maxime et Julia, ses parents, sont sur un petit nuage. A Marseille, Emilie Fiorelli emmène ses enfants et sa nièce au parc d'attractions. Nouvelle saison, nouvelle maman ! Découvrez Alizée et Maxime, tout juste parents de la petite Thi-Waï et d’un deuxième enfant dans les mois à venir ! Ils sont en pleine préparation de la “gender reveal party”. A Genève, Sarah et Benjamin Machet profitent d’un rare moment à deux pour se retrouver. A la maternité, c’est l’heure de la rencontre entre Vittorio et sa grande sœur Luna. Un moment riche en émotions, où Luna dévoile instinctivement son côté doux et protecteur. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 02