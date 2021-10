Mamans & célèbres - S05 Episode 20

Ce matin, Maëva doit se rendre à son bureau mais impossible pour elle de laisser son fils. Difficile de conjuguer sa vie de maman et de jeune entrepreneure ! Camille et Dadinho sont de retour à Marseille. Ils profitent pleinement de leurs vacances avant de trouver leur nouvelle maison. Aujourd'hui, c'est journée bateau ! En ce mercredi après-midi, c'est Pool Party pour Aurélie, Pharell et leurs amis. C'est la première fois qu'ils profitent de la piscine de leur nouvelle maison. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 20