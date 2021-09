Mamans & célèbres - S05 Episode 03

Hillary et Giovanni sont émus : Milo est venu au monde il y a un an tout juste. Les jeunes parents se préparent à fêter son anniversaire. C’est aussi l’occasion d’annoncer le sexe du futur bébé à Giovanni et aux invités. Martika a rendez-vous avec une pédiatre pour discuter de sa grossesse et examiner Mia. Kelly et Neymar décident de réactiver leur compte Instagram dédié à leurs sorties et activités avec les enfants. A Bali, Rym et Vincent vivent un rêve éveillé. Maria-Valentina découvre la mer pour la première fois et fait son premier pas ! Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 03