Mamans & célèbres - S05 Episode 04

A Marseille, Emilie Fiorelli reçoit son amie Emilie Nef Naf et ses enfants. Au fil des discussions, Emilie Nef Naf envisage de déménager dans le sud. Mealyah, la filleule de Stéphanie Clerbois, passe la journée avec Lyam, son fils. Maeva est en quête de bien-être suite à une période difficile liée à la grossesse. Elle reçoit chez elle une doula. Cette sage-femme soutient et accompagne les mamans après la grossesse. La famille de Hillary et Giovanni arrive au gîte pour fêter le premier anniversaire de Milo. Cette réunion est l’occasion de dévoiler le sexe du futur bébé ! Alors, fille ou garçon ? Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 04