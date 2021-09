Mamans & célèbres - S05 Episode 05

Julia a accouché il y a quelques jours. Aujourd’hui, elle peut enfin sortir de la maternité avec Vittorio. Kelly, Neymar et leurs deux enfants reviennent à peine du camping après seulement un jour ! La pluie aura eu raison de leurs vacances… Ils ont préféré rentrer. A Marseille, Emilie Nef Naf est toujours de passage chez Emilie Fiorelli. C’est bientôt la rentrée de Louna, qui va à l’école pour la première fois. C’est journée rangement pour Martika et Umberto, qui déménagent la chambre de Mia. Elle est émerveillée de découvrir cette belle surprise. Vittorio rentre à la maison, accueilli par sa grande sœur Luna. Elle est aux petits soins pour son nouveau petit frère. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 05