Mamans & célèbres - S05 Episode 57

A Dubaï, Sonia a préparé un évènement à la hauteur du premier anniversaire de sa fille Hannah. Pour l'occasion, elle a invité Rym et la petite Maria-Valentina. De son côté, Martika continue de préparer son mariage avec Umberto. Aujourd'hui, elle décide de faire les essayages de sa robe de mariée et a convié son futur mari. Stéphanie fait une surprise à son fils Lyam en l'emmenant dans un parc d'attractions pour Halloween. Jesta est heureuse ! Elle a enfin décroché son permis de conduire. A Paris, Maëva et Emilie rencontrent leurs abonnés. Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 57.