Mamans & célèbres - S05 Episode 58

Martika et Umberto organisent les 2 ans de Mia avec l'aide d'une event planner. Maëva et Emilie sont à Paris et continuent de rencontrer leurs abonnés. Elles se confient sur leur quotidien de maman et influenceuse. Jesta vient de faire son premier trajet en voiture depuis l'obtention de son permis de conduire. La confiance est encore à gagner ! A Dubaï, la fête du premier anniversaire d'Hannah se poursuit ! Mamans et célèbres, Saison 05 Episode 58.